Stora Enso mise sur la cellulose moulée

Engagé dans une bascule historique du graphique vers l’emballage, Stora Enso multiplie les investissements pour conquérir de nouveaux segment de marchés. Dans la grande consommation et la restauration à emporter, le papetier nordique entend également s’inscrire dans le vaste mouvement de remplacement des plastiques thermoformés à usage unique - polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP) et polystyrène (PS) - par la cellulose en tant que ressource renouvelable issue de forêts gérées durablement. Depuis trois ans maintenant, le développement de la gamme PureFiber s’inscrit dans cette logique avec pour particularité que le papetier ne vend pas un semi-produit mais fabrique lui-même ses barquettes, plateaux, bols et couvercles sans passer par un transformateur. C’est pourquoi, dans les pays nordiques, le papetier a signé un accord de distribution avec Tingstad.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]