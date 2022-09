Stora Enso explicite sa stratégie

Le 13 septembre, dans le cadre d’une conférence en ligne baptisée « Capital Markets Day » (CMD), Stora Enso a donné quelques chiffres sur ses objectifs de développement. Dédié aux analystes et investisseurs, cet événement avait notamment pour invité Laurence Mott, vice-président en charge du développement et de la technologie de Tetra Pak (Tetra Laval). Dirigé par Annica Bresky depuis 2019, le papetier nordique, acteur de la bioéconomie, privilégie trois grands secteurs – l’emballage, la construction et les biomatériaux – en se désengageant progressivement du secteur graphique. En avril 2021, Stora Enso avait déclenché un séisme en dévoilant un projet de fermeture de deux usines majeures en Finlande et en Suède.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]