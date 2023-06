Stora Enso et Tetra Pak recyclent des briques en Pologne

Annoncé en 2020 et confirmé un an plus tard, l’investissement commun de Stora Enso et Tetra Pak dans le recyclage d’emballages de liquides alimentaires en carton en Pologne s’est concrétisé. L’installation vient d’être mise en service dans l’usine de Stora Enso à Ostroleka. Le papetier a investi environ 17 millions d'euros dans une ligne de repulpage qui récupère les fibres de carton, tandis que le fabricant de briques, avec le concours du recycleur tchèque Plastigram Industries, a financé à hauteur de 12 millions d'euros les équipements de séparation du carton du polyéthylène et de l’aluminium.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]