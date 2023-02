Stora Enso armé face aux incertitudes

Coté à Helsinki en Finlande et à Stockholm en Suède, Stora Enso aligne la présentation de ses résultats financiers sur son nouveau positionnement, autrement dit la bascule du graphique vers l’emballage et la construction. Dévoilé en février 2022, l’investissement de 1 milliard d’euros pour produire 750 000 tonnes de carton dans l’usine finlandaise d’Oulu résume à lui seul la stratégie du papetier suédois. Le bilan 2022 avec le segment des « papiers » sera donc le dernier du genre. Pour cet exercice qualifié de « meilleur depuis 22 ans », le chiffre d’affaires se monte à 11,7 millards d'euros, en progression de 17% sans le papier. À compter du 1er janvier 2023, l’emballage – « Packaging Solutions » – est segmenté en cellulose moulée – « Formed Fiber » – et biomatériaux – « Circular Solutions » – issus de la cellulose. Une rubrique « Divers » regroupe les actifs papetiers en cours de cession.

