Stockage souterrain de gaz en France, batteries du chinois Tsingshan, MBDA préconise d'investir dans de nouvelles armes... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : Importance stratégique des sites de stockage souterrain de gaz naturel en France, le sidérurgie chinois Tsingshan produit des batteries à base de fonte de nickel, produit beaucoup plus abondant mais aussi plus polluant, le PDG de MBDA, Eric Béranger, préconise le développement massif d'armes de pointe, rappel par Ferrero de produits Kinder suspectés d'être à l'origine de cas de salmonelloses en Europe...