STMicroelectronics se libère peu à peu de sa dépendance vis-à-vis d’Apple

Pour la deuxième année consécutive, le poids relatif d’Apple dans le chiffre d’affaires de STMicroelectronics reflue, tombant à 16,8 % en 2022. Et cette tendance devrait se poursuivre en 2023… au grand soulagement des investisseurs. L’heure est plus que jamais au recentrage sur les marchés porteurs de l’automobile et de l’industrie.