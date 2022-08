STMicroelectronics se fixe un nouveau cap

Après avoir franchi la barre de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, STMicroelectronics se donne l’ambition de dépasser les 20 milliards d’euros entre 2025 et 2027. Soit un doublement par rapport à 2020. « Avec notre portefeuille de produits uniques et notre modèle industriel verticalement intégré, nous sommes bien positionnés pour tirer profit de l’électrification et de la digitalisation dans l’automobile et l’industrie, générant une croissance rentable et durable », souligne son patron Jean-Marc Chéry.

La demande est là avec un marché qui devrait doubler à l’horizon 2030 par rapport à 2020 selon le cabinet McKinsey. STMicroelectronics se targue de maîtriser le gros de sa production en interne. Il sous-traite seulement 20 % de sa production auprès de fondeurs de puces comme TSMC, Samsung, GlobalFoundries ou UMC. « C’est peu en comparaison avec NXP, qui en est à 55 %, estime Romain Pierredon, un analyste financier chez AlphaValue. Cela lui donne un sacré avantage sur ses pairs dans le contexte actuel de pénurie. Il peut mieux répondre à la demande sans subir les restrictions de capacité chez les fondeurs. »

L’un des axes stratégiques de ses investissements consiste à migrer une part croissante de sa production des plaquettes de 200 mm vers celles de 300 mm. Avec en perspective des gains significatifs de productivité, et donc de compétitivité. À l’horizon 2025, l’objectif est de porter cette part à 33 %, contre 17 % en 2022. Le directeur financier Lorenzo Grandi y voit le moyen de booster la rentabilité avec une marge d’exploitation supérieure à 30 % entre 2025 et 2027, contre 19 % en 2021. De quoi casser la perception des investisseurs selon laquelle STMicroelectronics serait moins rentable que ses pairs européens Infineon et NXP, avec tout ce que cela implique comme impact en Bourse.

