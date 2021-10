STMicroelectronics s’allie au canadien Sierra Wireless pour accélérer dans l’Internet des objets

15 jours gratuits et sans engagement

Le fabricant franco-italien de puces STMicroelectronics a annoncé jeudi 14 octobre un accord avec le fournisseur canadien de solutions de connectivité cellulaire Sierra Wireless visant à simplifier et accélérer le déploiement de l’Internet des objets. STMicroelectronics fait figure de troisième fournisseur mondial de microcontrôleurs hors automobile, tandis que Sierra Wireless fait partie des six plus grands vendeurs de modules de connectivité cellulaire.