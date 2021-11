STMicroelectronics revient dans l’indice européen de développement durable de Dow Jones

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © STMicroelectronics Panneaux solaires alimentant l'usine de STMicroelectronics à Bouskoura, au Maroc

STMicroelectronics revient dans l’indice européen de développement durable de S&P Dow Jones Indices à l'occasion de l'édition 2021. Le fabricant franco-italien de puces électroniques l’avait intégré pour la première fois en 2018 avant d’en sortir en 2020. Il fait partie d’un club fermé de trois industriels européens des semi-conducteurs figurant dans l’indice 2021 pour l’Europe aux côtés de l’allemand Infineon Technologies et du néerlandais ASML. Parmi les nouveaux entrants français au niveau européen, on distingue également Valeo et Biomérieux.

