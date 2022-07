STMicroelectronics peut-il atteindre ses objectifs financiers à 3 et 5 ans ?

Lors de son événement dédié aux investisseurs en mai, STMicroelectronics avait dévoilé cinq objectifs financiers à atteindre entre 2025 et 2027 : un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards de dollars, une marge brute d’environ 50%, une marge d’exploitation de plus de 30%, une marge d’Ebitda de plus de 40% et une marge de flux de trésorerie disponible de plus 25%.

En 2021, le fabricant franco-italien de puces a engrangé des résultats records, avec un chiffre d’affaires de 12,76 milliards de dollars, une marge brute de 39,9%, une marge d’exploitation de 19%, une marge Ebitda de 27,1% et une marge de flux de trésorerie disponible de 9,3%. De 2018 à 2021, il a joui d'un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10%. Va-t-il atteindre ses objectifs pour 2025-2027, alors que le contexte macroéconomique tend à se détériorer du fait de la guerre en Ukraine et de la montée des tensions géopolitiques?

Perspectives à long terme positives

[...]