STMicroelectronics chasse AMS du capteur de luminosité ambiante de l’iPhone 13

STMicroelectronics signe le capteur de luminosité ambiante de l’iPhone 13 lancé par Apple en septembre 2021. Le fabricant franco-italien de puces remporte le marché aux dépens de l’autrichien AMS, qui fournissait ce composant depuis plusieurs générations d’iPhone. C’est ce que révèle le cabinet canadien de rétroingénierie TechInsights, qui a désossé et analysé le contenu de l’iPhone 13 Pro (modèle A2636 à 256 Go de mémoire et fonctionnant dans les bandes de fréquences de moins de 6 GHz).