STMicroelectronics adhère à l’objectif de 100 % d’énergies renouvelables de son client Apple

STMicroelectronics rejoint le programme énergie propre de son grand client Apple, s’engageant à passer à de l’énergie 100 % renouvelable d’ici à 2030 pour la production de tous les composants qu’il fournit à la firme à la pomme. Le fabricant franco-italien de puces électroniques fait partie de plus de 110 fournisseurs et sous-traitants d’Apple dans le monde ayant adhéré à ce programme, avec près de 8 gigawatts d’énergie propre venant approvisionner le réseau. De quoi éviter le rejet de plus de 15 millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de plus de 3,4 millions de voitures de la circulation chaque année.