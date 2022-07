STMicroelectronics accélère sa marche vers l’objectif de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires

Porté par une demande plus forte que prévu, STMicroelectronics révise à la hausse ses attentes de résultats pour 2022. Et si la dynamique se poursuit en 2023, le fabricant franco-italien de puces pourrait atteindre dès l’année prochaine son objectif stratégique de plus de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit deux à quatre ans en avance sur le planning initial.