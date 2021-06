STMicroelectronics accélère le tempo de sa future usine de 300 mm en Italie avec TowerJazz

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ARTECHNIQUE L'usine Crolle 2, près de Grenoble, la seule de 300 mm de STMicroelectronics actuellement

La future usine avancée de puces de STMicroelectronics en construction sur le site d’Agrate Brianza, près de Milan, en Italie, sera partagée avec Tower Semiconductor, plus connu sous le nom TowerJazz. C’est le sens du partenariat entre le fabricant franco-italien de semi-conducteurs et le fondeur israélien de puces annoncé le 24 juin 2021. Les termes financiers de cet accord ne sont pas dévoilés.

Pour à la fois accroître ses capacités de production et booster sa compétitivité, STMicroelectronics a lancé, au début de 2019, la construction sur son site industriel milanais de son usine R3 qui fabriquera sur plaquettes de 300 mm de diamètre des composants électroniques de puissance et circuits analogiques produits aujourd’hui sur plaquettes de 200 mm. Cette usine avancée, la première de 300 mm en Italie et la deuxième du groupe dans le monde, devrait être prête à recevoir ses premiers équipements avant la fin de 2021 pour un début de production au second semestre 2022.

Taux d'utilisation élevé

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]