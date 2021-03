Stellantis vise une marge de 5,5% à 7,5% en 2021

"Stellantis prend un départ lancé et se concentre totalement sur l’atteinte de l’ensemble des synergies annoncées", a commenté le directeur général, Carlos Tavares, dans un communiqué accompagnant ces résultats.

Ce même communiqué précise que les objectifs définis pour 2021 partent du principe qu'il n'y aura plus de mesures de confinement notables. Il annonce en outre le versement d'un dividende d'un milliard d'euros.

Ces premiers résultats ont été favorablement accueillis en Bourse, l'action Stellantis s'adjugeant 2,3% à 14,21 euros quelques minutes après l'ouverture de la Bourse de Paris.

Le nouveau groupe est devenu le quatrième constructeur automobile mondial avec pas moins de 14 marques de véhicules. Il a promis de dégager à moyen terme plus de cinq milliards d'euros de synergies sans fermeture d'usine, et assuré que le rapprochement franco-italo-américain n'entraînerait pas de suppressions d'emplois. Mais le directeur général du nouvel ensemble, Carlos Tavares, aura fort à faire pour ménager les susceptibilités et faire converger les intérêts, notamment entre la France et l'Italie.

La fusion doit permettre de mutualiser les investissements et d'exploiter la complémentarité géographique entre PSA et FCA pour faire face au défi de l'électrification des modèles, auquel sont venues s'ajouter coup sur coup en 2020 et 2021 les crises provoquées par l'épidémie de coronavirus et la pénurie de composants électroniques.

(Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume, avec la contribution de Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)