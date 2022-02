Stellantis veut passer de 5 à 3 sites tertiaires et R&D en Ile-de-France

PARIS (Reuters) - Stellantis a défendu mercredi son projet de réorganisation de ses cinq sites tertiaires et R&D en Ile-de-France, prévoyant notamment la fermeture de deux d'entre eux et la refonte des trois autres, afin de réduire les coûts et de s'adapter à la nouvelle donne du télétravail.