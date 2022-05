Stellantis veut passer à la vitesse supérieure en Inde

Stellantis veut mettre le paquet sur le marché indien. Le dirigeant du constructeur franco-italo-américain, Carlos Tavares, a annoncé mercredi 18 mai lors d’une rencontre avec la presse que le constructeur s’engageait à « développer et renforcer [sa] présence en Inde, et à faire de ce pays stratégique un pilier central de [son] ambition internationale dans le cadre du plan Dare Forward 2030 ». Ce faisant, Carlos Tavares compte s'inscrire dans la dynamique du plan « Make in India » du Premier ministre indien Narendra Modi.

Pour le directeur général de Stellantis, la clé du succès en Inde tient à un approvisionnement local en pièces détachées ou encore à l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnement, rapporte Le Figaro. Les différentes marques de Stellantis présentes sur le marché indien ont déjà investi plus d’un milliard d’euros depuis 2015, rappelle le constructeur dans un communiqué.

Bientôt une nouvelle Citroën pour le marché indien

