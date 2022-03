Stellantis veut maintenir une marge à deux chiffres jusqu'en 2030

Le constructeur automobile, issu de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler, indique également vouloir doubler son chiffre d'affaires net pour atteindre 300 milliards d’euros à l’horizon 2030 et veut générer plus de 20 milliards d’euros de flux de trésorerie disponible industriels à la même date.

"L’excellence opérationnelle, la rapidité d’exécution et un point d’équilibre inférieur à 50% de nos facturations resteront notre marque de fabrique", a indiqué le directeur général du constructeur automobile Carlos Tavares cité dans un communiqué.

La marge opérationnelle courante de Stellantis a été de 11,8% en 2021 et le groupe ambitionne qu'elle soit supérieure à 12% en 2030, selon une présentation consacrée au plan stratégique baptisé "Dare Forward 2030".

Comme l'ensemble du secteur automobile, Stellantis est confronté à une succession de crises, de l'épidémie de COVID-19 aux pénuries de semi-conducteurs en passant par l'accélération de l'électrification des voitures pour se conformer à une réglementation de plus en plus drastique jusqu'aux retombées aujourd'hui de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le groupe prévoit de vendre cinq millions de véhicules électriques chaque année dans le monde à l'horizon 2030, date à laquelle il espère atteindre 100% de véhicules électriques vendus en Europe et 50% aux Etats-Unis.

Un premier SUV électrique de la marque Jeep sera commercialisé début 2023.

Stellantis veut aussi multiplier par quatre le chiffre d'affaires des véhicules neufs dans les segments haut de gamme et luxe, qui affichent des marges plus élevées.

Il entend également se renforcer hors des régions de l'Europe élargie et de l'Amérique du Nord en générant plus de 25% de son chiffre d'affaires mondial net en dehors de ces zones.

En Chine, le chiffre d'affaires devrait ainsi atteindre environ 20 milliards d'euros en 2030 pour une marge opérationnelle courante supérieure à 8%.

Stellantis prévoit par ailleurs un ratio de distribution des dividendes de 25% à 30% jusqu’en 2025 et s'est engagé à attribuer au moins 35% des postes de direction à des femmes.

