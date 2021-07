Opel branché sur batteries, une troisième usine de cellules... Stellantis met résolument le cap sur l'électrique

C’est officiel. Stellantis va installer sa troisième usine de batteries en Italie. Mais le constructeur automobile ne va pas s’arrêter là. Jeudi 8 juillet, à l’occasion de son EV Day 2021, le groupe a annoncé qu’il visait la construction de cinq usines de production de batteries en Europe et en Amérique du Nord. À horizon 2025, le groupe né de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) compte investir plus de 30 milliards d’euros dans sa stratégie d’électrification et les logiciels.