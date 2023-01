Stellantis veut alimenter l'usine Opel de Rüsselsheim avec l'énergie géothermique de Vulcan

En juin dernier, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares évoquait la possibilité pour le groupe de produire à terme sa propre énergie, afin de diminuer le risque de rupture d'approvisionnement et de maîtriser la flambée des prix. Quelques mois plus tard, le cap de l'autonomie semble plus que jamais d'actualité. Le leader automobile du marché français et son partenaire Vulcan Energy Resources ont en effet indiqué mardi 17 janvier avoir signé une lettre d’intention engageante pour développer l’utilisation de la géothermie sur le site industriel de Rüsselsheim (Allemagne), où sont fabriquées la DS 4 et l’Opel Astra. Selon leurs estimations, ce projet pourrait couvrir une part importante des besoins énergétiques annuels de l'usine dès 2025, et ainsi participer à sa décarbonation.

