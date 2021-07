Stellantis va investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans l'électrique

PARIS (Reuters) - Stellantis prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans le développement de véhicules électriques et les logiciels qui les accompagnent, a annoncé jeudi le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler.

Stellantis prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans le développement de véhicules électriques et les logiciels qui les accompagnent, a annoncé jeudi le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. /Photo prise le 7 juillet 2021/REUTERS/Pascal Rossignol Le groupe automobile s'appuiera sur cinq "gigafactories" en Europe et en Amérique du Nord afin de disposer de plus de 260 gigawatts-heure d'approvisionnements en batteries d'ici à 2030. En préambule de la présentation de sa stratégie d'électrification, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares a annoncé un accord avec l'Italie pour établir une usine de batteries à Termoli, en Italie, qui viendra s'ajouter aux projets déjà annoncés en France et en Allemagne. Le quatrième groupe automobile mondial a ajouté que les investissements dans l'électrification ne se feraient pas aux dépens de sa rentabilité, qui a fait la réputation de PSA et d'Opel depuis leur redressement récent. Stellantis vise ainsi une marge opérationnelle courante à deux chiffres d'ici 2026 et prévoit des synergies en cash annuelles de plus de 5 milliards d'euros en régime stabilisé. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)