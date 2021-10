Stellantis va installer des bornes de recharge en Europe avec la start-up italienne TheF Charging

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © TheF Charging Stellantis et TheF Charging s'allient alors que les autorités européennes souhaitent accélérer la transition vers l'électrique.

Stellantis veut combler le manque de stations pour véhicules électriques. Mardi 19 octobre, le constructeur automobile a annoncé un partenariat avec la start-up italienne TheF Charging. Les deux entreprises souhaitent créer un réseau européen de bornes de recharge.

Des premières installations en Italie

Stellantis et TheF veulent développer des points de recharge dans plus de 15 000 emplacements, avec deux millions de places de stationnement, entre 2021 et 2025. Le réseau devrait couvrir différents types de lieux : centres-villes, écoles, hôpitaux, gares, aéroports, salles de sport, restaurants... Les partenaires précisent que le réseau proposera principalement de la charge rapide et sera accessible à tous les véhicules électriques. Les clients de Stellantis bénéficieront toutefois de « conditions exclusives », peut-on lire dans le communiqué des deux entreprises.

Les premières stations doivent être installées en Italie en 2021. Côté industriel, Free2Move eSolutions est cité comme un fournisseur « potentiel ». Cette coentreprise avait été dévoilée en janvier par Stellantis et NHOA (ex-Engie EPS) pour proposer des solutions dans la mobilité électrique.

Stellantis et TheF Charging n'ont pas donné de détails financiers sur le projet. Le partenariat intervient alors que l'Europe peine à accélérer le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques. Selon un rapport de la Cour des comptes européenne, il faudrait ouvrir au moins 150 000 stations chaque année entre 2021 et 2025 pour atteindre les objectifs de l'Union européenne. A LIRE AUSSI Opel branché sur batteries, une troisième usine de cellules... Stellantis met résolument le cap sur l'électrique

Avec Reuters (Reportage Federica Urso ; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)