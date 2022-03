Stellantis suspend ses exportations et importations de Russie

Emboîtant le pas à de nombreuses entreprises françaises, Stellantis a annoncé jeudi 10 mars que toutes ses exportations de voitures vers la Russie ainsi que toutes ses importations étaient suspendues. Le groupe a indiqué « suivre attentivement les réglementations internationales », et adapter son activité aux sanctions internationales prises à l'encontre de la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. En revanche, il continuera la production dans son usine de Kalouga, située au sud de Moscou, où ont été fabriqués plus de 10 000 véhicules utilitaires en 2021.

Une aide humanitaire

Stellantis n'est que très peu exposé aux conséquences directes de la guerre, car le groupe aux 14 marques a écoulé moins de 100 000 voitures en Russie en 2021, soit environ 1,5% du marché. En comparaison, son concurrent Renault y domine les autres constructeurs avec une part de marché de 28,8%, grâce à la marque Lada, produite par Avtovaz. Stellantis avait prévu de multiplier les lancements de nouveaux modèles sur le territoire, où il emploie environ 2 000 personnes, mais cette stratégie semble aujourd'hui compromise.

Quelques jours plus tôt, le groupe avait déjà annoncé « une aide humanitaire d'un million d'euros pour soutenir les réfugiés ukrainiens et les civils déplacés par cette crise ». « Stellantis condamne toute violence et agression et, en cette période de douleur sans précédent, notre priorité est la santé et la sécurité de nos 71 employés ukrainiens et de leurs familles », avait déclaré le patron de Stellantis, Carlos Tavares.