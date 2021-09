Stellantis s'empare d'une société de financement automobile aux Etats-Unis

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Le groupe Stellantis veut développer des services financiers sur le territoire américain.

"Constituer une captive de financement américaine pour soutenir [nos] ventes et exploiter pleinement [notre] solide position sur le marché tout en créant une valeur durable pour [nos] actionnaires". Tels sont les objectifs affichés par le groupe Stellantis vis-à-vis du rachat de la société de financement automobile First Investors, annoncé dans un communiqué publié mercredi 1er septembre.

Cette opération porte plus précisément sur F1 Holdings, la maison-mère de First Investors Financial Services Group, qui appartient à un groupe d'investisseurs. La transaction, dont le montant devrait atteindre 285 millions de dollars (environ 240 millions d'euros), devrait être conclue d'ici à la fin de l'année 2021, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des approbations réglementaires.

Marché d'importance pour Stellantis

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]