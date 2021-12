Stellantis s'allie (à nouveau) à Foxconn pour développer des semi-conducteurs

15 jours gratuits et sans engagement

Stellantis tente de se sortir de la pénurie de semi-conducteurs qui secoue l’industrie automobile depuis plusieurs mois. A l’image de Ford, qui s’est allié à GlobalFoundries en novembre, le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) a annoncé un partenariat avec Foxconn mardi 7 décembre pour concevoir et vendre une nouvelle famille de semi-conducteurs. L’intégration de ces nouveaux produits dans les modèles du constructeur automobile est prévue à partir de 2024, date à laquelle sortira la nouvelle architecture électronique et logicielle de Stellantis, STLA Brain.