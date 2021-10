Stellantis réorganise la production des véhicules Maserati

Réorganisation en vue dans les usines italiennes de Stellantis. Le groupe, né début 2021 de la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler, a annoncé lundi 11 octobre un changement important pour sa marque de luxe Maserati. D'ici à 2024, ses modèles ne seront plus produits à Grugliasco, près de Turin, mais seulement quatre kilomètres plus loin, à Mirafiori. C'est là que se situe l'usine historique de Fiat, où sont déjà fabriqués la Fiat 500 électrique et le SUV Levante de Maserati et où seront donc produites à l'avenir les berlines Ghibli et Quattroporte de Maserati.