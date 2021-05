Stellantis prépare un big bang de son réseau de concessionnaires en Europe

Stellantis va remettre à plat toute l'organisation de ses points de vente. Le groupe automobile issu de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler va résilier les contrats de tous ses concessionnaires européens d'ici juin 2023... pour mieux les renégocier. "Les contrats de vente et de distribution de services de toutes les marques de Stellantis seront résiliés avec un préavis de deux ans et le nouveau réseau de distribution sera sélectionné peu après, sur la base de critères et de facteurs clés objectifs", a annoncé le quatrième constructeur automobile mondial dans un communiqué. "Le groupe entend promouvoir un modèle de distribution durable en s’appuyant sur un réseau performant, efficace et optimisé de distribution multimarques", a-t-il ajouté.