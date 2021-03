Stellantis "n’a pas l’intention d’investir davantage" dans les moteurs thermiques

C’est décidément la fin d’une ère pour l’industrie automobile. Dans le sillage de l’annonce de General Motors, Toyota et bien d’autres, le directeur général de Stellantis a indiqué mercredi 3 mars que le groupe "n’avait pas l’intention d’investir davantage dans les moteurs à combustion interne". "Nous allons utiliser les actifs et les capacités existantes dans ces moteurs", a déclaré Carlos Tavares à la présentation des résultats financiers de PSA et FCA en 2020, qui sera le dernier exercice du genre.