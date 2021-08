Stellantis: Marge record et objectif relevé malgré les puces

PARIS/MILAN (Reuters) - Stellantis a fait état mardi d'un record de marge opérationnelle au premier semestre et relevé son objectif pour l'année, le succès de ses pick-ups et SUV en Amérique du Nord et en Europe éclipsant l'impact de la pénurie de puces.

\ Contenu proposé par \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © REBECCA COOK Stellantis a fait état mardi d'un record de marge opérationnelle au premier semestre et relevé son objectif pour l'année, le succès de ses pick-ups et SUV en Amérique du Nord et en Europe éclipsant l'impact de la pénurie de puces. /Photo prise le 10 juin 2021/REUTERS/Rebecca Cook Le quatrième constructeur automobile mondial, né de la fusion entre PSA et FCA, a dégagé un résultat opérationnel courant proforma de 8,6 milliards d'euros, soit une marge de 11,4%, et vise désormais sur l'année une marge d'environ 10% contre un objectif précédent compris entre 5,5% et 7,5%. Le consensus des analystes réalisé par Reuters donnait un résultat opérationnel de 5,938 milliards d'euros. Stellantis a prévenu ne pas attendre d'amélioration dans lise des semi-conducteurs avant le quatrième trimestre et estimé que l'impact pour lui sur l'année devrait être de l'ordre de 1,4 million de véhicules perdus, pour moitié sur chaque semestre. Le groupe a vu son chiffre d'affaires bondir de 46% à 75,3 milliards d'euros grâce aux volumes et à l'effet prix de ses modèles les plus rémunérateurs. Rien qu'en Amérique du Nord, la marge de Stellantis a atteint 16,1%, là aussi un record. (Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Blandine Hénault)

Partager