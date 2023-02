Stellantis, L’Oréal et CMA-CGM investissent 11 millions d’euros dans NetZero, la start-up spécialiste du biochar

C’est peu dire qu’il y a urgence à industrialiser le procédé de séquestration carbone naturel de la start-up française Net Zero. Pour compenser leurs émissions résiduelles de carbone, les entreprises ne peuvent plus vraiment compter sur les programmes de reforestation. La certification de ces crédits carbone montre chaque jour ses limites. Il existe pourtant une solution pour produire des crédits carbone valables au moins 100 ans : transformer par pyrolyse, un mode de chauffage haute température sans oxygène, des déchets agricoles secs de type parche de café, noix de coco, cosse de cacao, ou encore balles de riz, en biochar. Cette poudre de carbone, qui stocke le CO2 capté par les plantes par photosynthèse, est ensuite épandue sur des terres agricoles, où elle restera au moins cent ans. Ce carbone se comportant comme une éponge qui retient eau et nutriments, il augmente ensuite la production agricole et réduit les besoins en engrais.

