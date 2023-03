Stellantis investit plus de 200 millions d’euros pour lancer Fiat en Algérie

Bientôt, l’on pourra apercevoir des Fiat sur les routes algériennes. Stellantis a annoncé dimanche 19 mars le lancement de plusieurs modèles de la marque italienne sur le marché algérien pour un investissement total de plus de 200 millions d’euros. Dans un premier temps, le constructeur automobile né de la fusion du français PSA et de l'italo-américain Fiat Chrysler produira quatre modèles, dont la Fiat 500 dès décembre 2023. A terme, il en construira six : Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato. Pour cela, il prévoit de mettre en service son usine de Tafraoui, près d'Oran, en août 2023. À l'horizon 2026, elle aura une capacité de production annuelle de 90 000 véhicules et permettra de créer près de 2 000 emplois en Algérie selon Stellantis.

De nombreux investissements sur le continent africain

«Cette annonce d'aujourd'hui confirme la place clé de l'Algérie au sein du Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA)», a expliqué le groupe dans un communiqué. «Ce lancement de la marque Fiat ouvrira la voie pour l'atteinte de l'ambition de Stellantis de vendre 1 million de véhicules dans la région d'ici 2030». Dans cette optique, le constructeur multiplie les investissements sur le continent africain. Ainsi, en novembre 2022, il annonçait injecter 300 millions d’euros dans son site de Kénitra, au Maroc, ouvert en 2019. Mercredi 8 mars, il dévoilait son projet d'implantation d’une nouvelle usine en Afrique du Sud dont il doit terminer la construction en 2025 et pour lequel le montant des investissements n’est pas connu. Dans la zone, Stellantis espère atteindre les 22% de parts de marché d’ici 2030 avec une autonomie de production régionale de 70%.

Avec Reuters (Gilles Guillaume)