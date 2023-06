Stellantis investit à Rennes, résultat record pour la filière champagne, plan «avion vert» renforcé… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Stellantis injecte 160 millions d’euros à Rennes

Stellantis, qui ambitionne de produire douze véhicules électriques en France à horizon 2025, passe la seconde. Le constructeur automobile a annoncé jeudi 1er juin qu’il investissait 160 millions pour lancer la production en 2025 d’un nouveau SUV électrique dans son usine de Rennes-La Janais, qui assemble des C5 Aircross et des Peugeot 5008. Un montant avec lequel il prévoit de construire un atelier d'assemblage des batteries ainsi qu'un autre dédié à l'injection plastique. Stellantis doit aussi installer un parc photovoltaïque en autoconsommation qui produira l’équivalent de 30% de ses besoins en électricité et une centrale biomasse de dernière génération qui couvrira 45% de ses besoins en chauffage.

Coca-Cola va investir 114 millions d'euros pour moderniser son usine de Grigny

Coca-Cola Europacific Partners, l’embouteilleur de Coca-Cola en France, souhaite agrandir, réaménager et moderniser son site de Grigny, dans l’Essonne. Pour cela, il a annoncé un investissement de 114 millions d’euros mercredi 31 mai. Cela lui permettra d’augmenter ses capacités de stockage, d’optimiser les procédés de fabrication et de moderniser l’infrastructure de son usine construite en 1986. L’annonce intervient alors que l’entreprise est pointée du doigt ces dernières semaines par la municipalité de Grigny qui souhaite qu’elle cesse de puiser de l’eau dans la nappe phréatique.

Chiffre d’affaires record pour la filière champagne

Les producteurs de champagne ont de quoi trinquer. La filière a dégagé en 2022 un chiffre d’affaires record de 6 milliards d’euros d’après les données du Comité Champagne, organisme interprofessionnel regroupant tous les opérateurs de la filière. Au total, 326 millions de bouteilles de champagne ont été expédiées, soit une augmentation de 1,6% par rapport à 2021. En 2020, alors que la crise sanitaire faisait rage, il s’était vendu seulement 244 millions de bouteilles. Un tel résultat s’explique par une demande croissante de l’étranger plutôt que par le marché français.

Inauguration du premier centre français de recyclage de films plastiques maraîchers

Plasticlean, filiale du groupe d’agrofournitures Calvet, a inauguré le premier centre de recyclage des films plastiques maraîchers de France jeudi 1er juin à Vendargues, près de Montpellier (Hérault). Ce nouveau site, qui a nécessité un investissement de 5 millions d’euros, peut traiter 10 000 tonnes de films plastiques usagés par an et va employer, à terme, une douzaine de personnes. L’usine s’approvisionnera auprès de l’éco-organisme Adivalor, qui collecte les films plastiques usagés de la profession agricole dans 1 300 sites en France. Plasticlean a fait breveter son procédé qui enchaîne les opérations de lavage, broyage et séchage des plastiques récupérés pour produire des flocons de plastiques recyclés, conditionnés en balles houssées.

L’Occitanie renforce son plan «avion vert»

De 100 millions d’euros, le plan «avion vert» de l’Occitanie va passer à 150 millions, a annoncé la présidente de la région Carole Delga à plusieurs médias. «Plus de 45% de l’enveloppe initiale de ce plan a d’ores et déjà été consommée. Nous avons décidé de le compléter notamment pour favoriser les investissements liés à la production de carburants durables», a-t-elle précisé. L’information sera officialisée lors du salon aéronautique du Bourget qui se tiendra du 19 au 25 juin. Un projet d’usine de production de carburant de synthèse pour l’aviation devrait voir le jour d’ici cinq ans mais l’identité de l’industriel à l’origine de ce projet n’est pas connue.

Heildelberg Materials poursuit sa décarbonation à Bussac-Forêt

Le groupe allemand Heidelberg Materials a annoncé fin mai investir 65 millions d’euros sur son site de Bussac-Forêt (Charente-Maritime) pour réduire de plus de 20% ses émissions de CO2. Il prévoit notamment de construire une nouvelle ligne de production pour fabriquer de l’argile calcinée qui remplacera en partie le clinker, très émetteur de CO2, dans la composition du ciment. Cette argile sera extraite à Bussac-Forêt. Cet investissement s’inscrit dans une stratégie globale de décarbonation et de modernisation des quatre sites principaux d’Heidelberg Materials, chiffrée à 600 millions d’euros

L’usine Bosch de Saint-Thégonnec réoriente sa production

Une transformation industrielle d’ampleur est en cours dans l’usine Bosch Home Comfort Group de Saint-Thégonnec (Finistère). Le site qui produisait des chaudières à fioul - dont l’installation a été interdite par un décret publié en juillet 2022 - doit réorienter sa production. Il doit désormais se concentrer sur la fabrication de ballons d’eau chaude et de pompes à chaleur. Pour cela, un investissement de 40 millions d'euros d'ici à 2030 est prévu. Dans un premier temps, une enveloppe de 4,4 millions d’euros est engagée afin de refondre partiellement le site qui va être progressivement équipé de nouvelles machines. Objectif pour l’usine : produire un total de 105 000 ballons en 2024 et 200 000 en 2030.