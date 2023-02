Stellantis excelle à nouveau en 2022 avec des bénéfices record

Deuxième année d’existence pour Stellantis et deuxième année de résultats record. Mercredi 22 février, le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a fait état d’un bénéfice net de 16,8 milliards d’euros en 2022, en hausse de 26% par rapport à 2021. Malgré l’inflation et des volumes en diminution, le groupe a pu dégager une marge confortable de 13%, en ligne avec ses objectifs pour 2030.

«Outre nos résultats record et la mise en œuvre rigoureuse de notre plan stratégique Dare Forward 2030, nous avons également démontré l’efficacité de notre stratégie en matière d’électrification en Europe. Nous disposons désormais de la technologie, des produits, des matières premières et de l’écosystème complet de batteries pour mener à bien cette même transformation en Amérique du Nord», exulte dans un communiqué le directeur général de l’entreprise, Carlos Tavares.

