Stellantis et Toyota élargissent leur partenariat dans les fourgons en Europe

Stellantis a annoncé lundi 30 mai l'élargissement de son partenariat avec Toyota Motor Europe (TME). Les deux constructeurs automobiles ont noué un accord portant sur un nouveau fourgon grand volume pour le marché européen. Le modèle sera décliné avec une version 100% électrique à batterie.

Stellantis fournira ce nouveau fourgon à TME, division du groupe japonais Toyota, qui le commercialisera en Europe sous la marque Toyota. Le nouveau véhicule est prévu pour mi-2024 et sera produit dans les usines de Stellantis de Gliwice (Pologne) et d’Atessa (Italie).

La collaboration entre Stellantis et TME remonte à 2012. Leur accord portait sur des fourgons compacts et moyens mais n'intégrait pas encore de fourgon grand volume. « Le VUL grand volume annoncé aujourd’hui renforce cette collaboration en permettant à Toyota de proposer une gamme de VUL complète en Europe, et aux deux entreprises de profiter d’une optimisation des coûts de développement et de production », souligne Stellantis dans un communiqué.

Un accord bienvenu en Italie

L'accord doit permettre une meilleure optimisation de l'usine Stellantis d'Atessa (aussi connue sous le nom de Sevel), qui fabrique actuellement des fourgons grand volume vendus sous les marques Peugeot, Citroën et Fiat. La fédération italienne de la métallurgie FIM-CISL a salué une « opportunité » pour le site. « Il est clair que cela apportera des emplois à Sevel et cela confirme les perspectives de leadership de Stellantis dans le secteur des véhicules commerciaux légers », a commenté le syndicat. En janvier 2022, l'organisation avait rapporté une « situation critique » dans les usines transalpines à cause des baisses de production.

Les constructeurs automobiles s'entendent de plus en plus souvent sur des accords de production croisée pour réduire les coûts des fourgons, qui connaissent une forte demande en raison de l'essor de la livraison de colis. Les versions électriques voient également leurs ventes augmenter pour effectuer les livraisons dites du « dernier kilomètre » dans les centres-villes.

Avec Reuters (Reportage de Juliette Portala et Gilles Guillaume ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)