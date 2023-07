Stellantis et Samsung SDI projettent une seconde usine de batteries aux Etats-Unis

Le constructeur automobile franco-italien Stellantis et le fabricant sud-coréen de batteries Samsung SDI ont annoncé lundi 24 juillet projeter d'ouvrir en co-entreprise une deuxième usine de batteries de véhicules électriques aux Etats-Unis, qui devrait démarrer sa production en 2027.

Les deux groupes ont précisé que la transaction devait encore être finalisée et que le lieu d'implantation du site était toujours à l'étude. Le montant de l'investissement et le nombre de personnes qui y seront employées sera annoncé ultérieurement, ont-ils ajouté. Cette gigafactory, dotée d'une capacité de production annuelle initiale de 34 GWh par an, sera la sixième usine de batteries de Stellantis.

«Cette nouvelle usine contribuera à atteindre notre objectif ambitieux de proposer au moins 25 nouveaux véhicules électriques sur le marché nord-américain d'ici la fin de la décennie», a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, cité dans un communiqué.

Une première gigafactory en Indiana

Stellantis et Samsung SDI n'en sont pas à leur coût d'essai en matière d'usine de production de batteries lithium-ion aux États-Unis. Depuis plusieurs mois, les deux groupes ont débuté la construction d'un premier site à Kokomo, dans l'Indiana, pour un investissement supérieur à 2,5 milliards de dollars. Doté d'une capacité de production annuelle initiale de 23 gigawatt-heure (pouvant être portée à 33 gigawatt-heure), le site sera opérationnel en 2025 et permettra de créer 1 400 nouveaux emplois.

avec Reuters (Ben Klayman à Detroit et Heekyong Yang à Seoul, avec Gilles Guillaume à Paris)