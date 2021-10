Stellantis et LG vont construire une usine de batteries en Amérique du Nord

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Peugeot La maison mère de Peugeot vise 55 modèles hybrides ou 100% électriques d'ici à 2030.

ACC ne s'exportera pas dans un autre marché de taille pour Stellantis, les Etats-Unis. Pour accélérer son offensive dans l'électrique en Amérique du Nord, le groupe automobile a fait le choix de renforcer ses liens avec le fournisseur LG Energy Solution (ex-LG Chem), un partenaire de l'ex-groupe Fiat-Chrysler Automobiles depuis 2014. C'est lui qui avait été choisi pour fournir le système de batteries lithium-ion du Chrysler Pacifica Hybrid.

Dans un communiqué publié lundi 18 octobre, Stellantis et le groupe sud-coréen annoncent désormais la création d'une coentreprise, dans le but d'ouvrir une usine de fabrication de cellules et de modules de batteries en Amérique du Nord. L'emplacement du site n'a pas encore été défini, mais les travaux doivent débuter au deuxième trimestre 2022, si la transaction obtient l'accord des autorités réglementaires.

Quatrième usine de batteries pour Stellantis

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]