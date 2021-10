Stellantis et LG vont bâtir une usine de batteries en Amérique du Nord

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PASCAL ROSSIGNOL Stellantis a annoncé lundi la création d'une coentreprise avec LG Energy Solution, filiale de LG, pour la production de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord. /Photo prise le 7 juillet 2021/REUTERS/Pascal Rossignol

Le quatrième constructeur automobile mondial, né en janvier de la fusion de PSA et Fiat Chrysler, prévoit d'investir, d'ici 2025, plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le développement logiciel.

Dans le cadre du partenariat avec le groupe sud-coréen, la coentreprise de Stellantis et LG Energy Solution va produire des cellules et des modules de batterie sur un nouveau site d'une capacité de production annuelle de 40 gigawattheures (GWh).

Les batteries qui sortiront de ce site seront proposées aux usines d'assemblage de Stellantis aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique pour équiper des véhicules hybrides et électriques. Le constructeur franco-italo-américain s'est fixé pour objectif que plus de 40% de ses ventes aux Etats-Unis soient des véhicules électriques d'ici 2030.

Stellantis et TotalEnergies ont décidé le mois dernier d'ouvrir le capital de leur coentreprise Automotive Cells Company (ACC), spécialisée dans les batteries pour véhicules électriques, à Mercedes-Benz, détenu par Daimler, afin d'étendre leur approvisionnement en Europe.

L'entrée en service de la nouvelle usine en Amérique du Nord de LG Energy Solution et Stellantis est prévue d'ici le premier trimestre 2024, les premiers travaux devant commencer au deuxième trimestre 2022, ont précisé les deux groupes dans un communiqué.

Stellantis avait indiqué en juillet viser 260 GWh de capacité de production de batteries à l'échelle mondiale à l'horizon 2030.

L'usine de batteries avec LG Energy Solution sera la quatrième du groupe, tandis qu'une cinquième "gigafactory" est déjà prévue après celles en France, Allemagne et Italie, selon Carlos Tavares, le directeur général de constructeur automobile.

(Reportage Shivam Patel à Bangalore, Joyce Lee à Séoul, Giulio Piovaccari à Milan et Gilles Guillaume à Paris; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)