Stellantis et Archer veulent démarrer la production en série de l'eVTOL Midnight mi-2024

En janvier 2021, quelques jours seulement après la fusion des constructeurs PSA et Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), la start-up Archer dévoilait un partenariat stratégique avec le nouveau géant de l'automobile, Stellantis. Presque deux ans et demi plus tard, leur collaboration s'apprête à entrer dans sa phase d'exécution. «Nous avons pour objectif de démarrer la production en série de l'aéronef d'Archer mi-2024», annonce Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, lundi 19 juin lors de la première journée du Salon du Bourget, aux côtés du dirigeant de l'entreprise américaine, Adam Goldstein.

Un investissement de 150 millions d'euros

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]