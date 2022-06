Stellantis envisage de produire sa propre énergie pour pallier le risque de ruptures d'approvisionnement

Carlos Tavares veille à la transition électrique de ses usines françaises. Le directeur général de Stellantis était en déplacement mercredi 29 juin sur le pôle mécanique de Trémery-Metz (Moselle). « Je suis fier de l’engagement des 3 500 salariés du pôle Trémery-Metz dans la mise en œuvre de la fabrication de motorisations électriques et de transmissions électrifiées. Nous ne sommes plus dans la planification, mais dans l’exécution de la transition électrique », a-t-il considéré, tout en se félicitant de la mise en production dans les prochains mois de nouveaux composants dans les ateliers des coentreprises Emotors et Etransmissions, installées dans les usines de Metz et de Trémery. Ces deux sociétés ont été formées par Stellantis respectivement avec Nidec et Punch Powertrain.

[...]