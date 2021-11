Stellantis électrifie ses usines en France, l'emploi des cadres redécolle, Lhyfe s'allie à Plug Power... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Guittet Pascal Stellantis produira le remplaçant de la C5 Aircross au sein de l'usine de Rennes-La Janais.

Stellantis transforme ses usines

Le groupe Stellantis a annoncé qu'il allait injecter 152 millions d'euros dans son usine de Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) pour produire la CR3, un nouveau véhicule électrique qui remplacera le C5 Aircross de la marque Citroën. Parallèlement, l'entreprise veut porter la capacité annuelle de production de l'usine de Trémery-Metz (Moselle) à 1,1 million de moteurs électriques et 600 000 boîtes de vitesse électrifiées dès 2024.

Les entreprises françaises accélèrent sur le climat

La société EcoAct, spécialisée dans les stratégies de réduction des émissions de carbone, a compilé les performances de 178 entreprises internationales. Avec un score moyen de 62,3%, les groupes français comptent parmi les bons élèves, au-dessus de la moyenne globale (53,2%). Schneider Electric et Kering décrochent respectivement la quatrième et la sixième place du classement.

L'emploi des cadres retrouve des couleurs

Selon des données publiées par l’Apec, le nombre d’offres d’emploi des cadres est globalement revenu à son niveau d'avant l'épidémie de Covid-19 au troisième trimestre 2021, sauf dans l’industrie et la construction. Certains sous-secteurs parviennent malgré tout à bénéficier fortement du rebond de l'économie, tels que l’industrie pharmaceutique, la gestion des déchets et le bois et le papier.

Merck facilite l'accès à sa pilule anti-Covid

Le géant pharmaceutique américain Merck a conclu un accord avec l'organisation à but non-lucratif Medicines Patent Pool afin de simplifier l'accès à un prix abordable à sa pilule contre le Covid-19, le molnupiravir. De quoi permettre de diffuser ce traitement dans 105 pays à faibles revenus, principalement en Afrique et en Asie.

Partenariat entre Lhyfe et Plug Power dans l'hydrogène

La start-up française Lhyfe, qui produit et fournit de l'hydrogène vert et renouvelable, a annoncé qu'elle allait collaborer étroitement dans les années à venir avec Plug Power, acteur majeur du secteur aux Etats-Unis. Leur objectif est d’installer une capacité totale de production d'hydrogène de 300MW en opération en 2025, et ils envisagent pour ce faire de développer des éoliennes offshore.

DNA Script lève 142 millions d'euros

Spécialiste de la synthèse d’ADN, la start-up française DNA Script a bouclé un tour de financement de 142 millions d'euros. Une levée de fonds qui intervient quelques mois après le déploiement de son imprimante moléculaire, et qui pourrait déboucher à terme sur la création d'une usine en France.

Vicat va produire un ciment bas carbone

Le groupe cimentier Vicat va démarrer cet automne la construction d’une unité de calcination des argiles sur son site de Xeuilley (Meurthe-et-Moselle). L’investissement de 40 millions d’euros devrait permettre d’abaisser de 16% les émissions de gaz à effet de serre de la cimenterie, soit un gain de 48 500 tonnes de CO2 par an.