Stellantis dévoile sa nouvelle plateforme, conçue pour accélérer sur l'électrique

Malgré les réticences de son directeur général Carlos Tavares quant à la transition électrique du marché automobile, Stellantis ne veut pas se faire distancer par ses rivaux. Le groupe aux 14 marques a ainsi dévoilé l'une de ses armes dans un secteur amené à devenir de plus en plus concurrentiel : sa plateforme STLA Medium, l'une des quatre plateformes modulaires pensées spécifiquement pour accueillir les futurs véhicules électriques du groupe franco-italo-américain. Pour rappel, Stellantis doit commercialiser autour du globe 47 véhicules électriques d'ici 2025, et 75 d'ici à la fin de la décennie.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]