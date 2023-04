Stellantis dévoile à New York son premier pick-up électrique Ram

Stellantis passe à l'offensive sur le véhicule électrique aux Etats-Unis. Il a dévoilé ce 5 avril au salon automobile de New York un pick-up électrique, le Ram 1500 REV 2025. Le modèle aura une autonomie pouvant aller jusqu'à 500 miles (environ 804 km) grâce à un bloc-batterie optionnel plus important de 229 kilowatts, contre 350 miles (560 km) avec le pack batterie standard de 168 kilowatts. Il sera lancé fin 2024 sur l'un des principaux segments du marché automobile nord-américain, celui des SUV et pick-ups aux dimensions imposantes si on compare avec la taille des voitures en Europe.

Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a fixé des objectifs ambitieux pour réduire de moitié les émissions du groupe d'ici à 2030. Il vise notamment 100% de ventes de voitures électriques en Europe et 50% de ventes de voitures et de véhicules utilitaires légers à batterie aux États-Unis d'ici la fin de la décennie.

La concurrence s'affûte

Le nouveau Ram arrivera plus de deux ans après les modèles électriques concurrents de Rivian, le R1T, ou de Ford avec le F-150 Lightning. General Motors prévoit de son côté de débuter les livraisons de son pick-up électrique Chevrolet Silverado cet automne, tandis que le directeur général de Tesla, Elon Musk, a annoncé le lancement de son Cybertruck, longtemps reporté, depuis une usine du Texas cette année.

Alors que les constructeurs automobiles sont sous pression pour gérer le coût élevé de l'électrification et du développement des logiciels, les parlementaires américains ont approuvé des aides massives à la production de batteries et des crédits d'impôt pour les consommateurs.

Fin février, Stellantis a suspendu sine die l'activité d'une usine Jeep dans l'Illinois, imputant sa décision au coût élevé des véhicules électriques.

A l'image de l'Europe, qui interdira les motorisations thermiques en 2035, la Californie ne veut autoriser à cet horizon que les ventes sur son territoire de voitures et pick-ups électriques ou hybrides. Pour que ce projet aboutisse, le "Golden State" doit recevoir le feu vert de l'administration Biden.

Avec Reuters (David Shepardson, version française Kate Entringer et Gilles Guillaume, édité par Tangi Salaün)