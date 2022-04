Stellantis commande 3,5 millions d’euros de pièces à l’équipementier creusois LSI, en grande difficulté

Les 110 salariés de l’équipementier LSI à La Souterraine (ex GM&S) vont retrouver un peu de visibilité grâce à une commande de 3,5 millions d'euros passée par Stellantis. Le groupe GMD, propriétaire de cette usine, leur a transféré la fabrication de carters, chapes et fourchettes d'embrayage. « C’est un beau ballon d’oxygène, cela va apporter de l’activité », a confié Alain Martineau, le président du groupe, au Figaro. « On a décidé de transférer des commandes liées à d'autres sites qui vont recevoir à leur tour d'autres commandes de Stellantis. LSI a les outillages pour le faire », assure-t-il.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]