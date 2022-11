Stellantis: CA +29% au T3, supérieur aux attentes

PARIS (Reuters) - Stellantis a fait état jeudi d'une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, la progression de ses livraisons et des prix de ses voitures, ainsi que des effets de changes favorables, ayant plus que compensé des problèmes dans la logistique poids lourds en Europe.