Stellantis assemblera à Melfi, en Italie, la nouvelle Jeep Compass

Le nouveau modèle sera dérivé du SUV Compass que le troisième constructeur automobile par le chiffre d'affaires produit actuellement à Melfi, l'un de ses principaux sites d'assemblage en Italie.

Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA avait annoncé cette semaine son intention d'introduire sur place la production d'un cinquième véhicule, non précisé, après une rencontre entre le directeur général Carlos Tavares et le ministre italien de l'Industrie Adolfo Urso, consacrée au développement possible de la production du groupe en Italie.

Après la rencontre, le constructeur aux 14 marques avait annoncé que les voitures produites à Melfi seraient des "modèles premium à haute valeur pour des marques étrangères, plus une marque italienne", toutes basées sur la nouvelle plateforme STLA Medium destinée à des modèles de taille moyenne en priorité électriques, présentée la semaine dernière.

La nouvelle Jeep Compass rejoindra quatre autres nouveaux modèles promis à Melfi mais qui n'ont pas encore été officiellement annoncés.

Il pourrait s'agir de deux modèles pour DS, la marque premium de l'ex-PSA, d'un pour la marque allemande Opel et d'un pour l'italienne Lancia.

Selon une source industrielle, la DS serait un SUV électrique de taille supérieure à l'actuelle DS7.

Stellantis devrait dévoiler officiellement les modèles attribués à Melfi à la fin du mois, dans le cadre d'un accord plus global sur lequel il travaille avec le gouvernement italien, a dit une des sources proches du dossier.

La production de ces nouveaux modèles basés sur l'architecture STLA Medium devrait commencer courant 2024.

"Pour saturer toutes les usines en Italie, nous ne pouvons pas le faire seulement avec Fiat (...) Fiat ne suffit pas si l'on veut porter la production en Italie à un million (de véhicules par an)", a expliqué cette semaine à Reuters Olivier François, directeur général de la marque.

"Mais nous devons aussi avoir des coûts en Italie (...) qui soient compétitifs, et j'ai confiance dans le gouvernement italien, il va nous aider en ce sens", a-t-il ajouté.

Stellantis, qui a vendu l'an dernier environ six millions de véhicules à travers le monde, produit aussi la Jeep Renegade et la Fiat 500X sur le site de Melfi.

Le constructeur doit concilier en Europe ses impératifs industriels et de rentabilité avec les demandes des responsables politiques et des représentants des salariés sur la domiciliation de modèles dans ses principaux pays.

Au ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, qui réclame par exemple une relocalisation en France de la Peugeot 208 électrique, partie en Espagne, Stellantis répond qu'il s'est engagé à produire 12 modèles de véhicules électriques à forte valeur ajoutée dans l'Hexagone.

(Reportage Giulio Piovaccari, avec Gilles Guillaume à Paris, édité par Kate Entringer)