Stellantis ajoute Qualcomm à sa liste de partenaires dans les véhicules connectés

Après Foxconn et Amazon, Stellantis s'allie à Qualcomm dans le logiciel. Le constructeur automobile et l'entreprise américaine ont annoncé jeudi 14 avril un partenariat technologique pluriannuel dans les véhicules connectés. Stellantis va utiliser les puces SnapDragon du fournisseur américain de semi-conducteurs comme moteurs de ses deux futures plateformes numériques : STLA Brain dédiée à la fourniture de services via le cloud (notifications, gestion de flottes, monitoring de conduite…) et STLA SmartCockpit centrée sur les applications du cockpit du futur (navigation, télématique, gestion des écrans…).

