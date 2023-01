Stellantis aidera à fabriquer le taxi volant de l'entreprise californienne Archer

Les liens se resserrent entre Stellantis et Archer, et la nature de leur partenariat se précise. Les deux entreprises ont annoncé mercredi 4 janvier un renforcement de leur coopération, en s'associant dans la fabrication de l'avion électrique à décollage vertical Midnight eVTOL du groupe américain. Dans ce cadre, le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA entend renforcer sa participation au capital de la société californienne.

Stellantis vise une production de masse

L'appareil, pouvant transporter cinq personnes sur un rayon d'action de 160 kilomètres, sera fabriqué à Covington, dans l'Etat américain de Géorgie, à partir de 2024. Il est destiné en particulier à des dessertes de 30 kilomètres, avec un temps de recharge de dix minutes entre deux vols. Stellantis, à la recherche de nouvelles activités de croissance à côté de son métier historique dans la conception et l'assemblage de véhicules terrestres, vise une production de masse de l'eVTOL d'Archer dans le cadre d'un contrat d'exclusivité.

Pour appuyer cette ambition, il a également annoncé son intention de mettre à la disposition de son partenaire américain 150 millions de dollars de financements sous forme d'investissements en fonds propres. Déjà actionnaire de la société aéronautique depuis 2021, Stellantis a également l'intention de renforcer sa participation dans Archer en faisant à l'avenir l'acquisition d'actions supplémentaires sur le marché.

Avec Reuters (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)