Stellantis accélère dans le logiciel en créant une coentreprise avec Foxconn dans le cockpit et les services connectés

Pas encore de présentation officielle du plan stratégique, mais un cap mis sur l’électrique et le logiciel. Après avoir fourni des détails sur ses ambitions dans le premier domaine, le constructeur Stellantis, né de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler (FCA), a annoncé mardi 18 mai la création d’une coentreprise 50-50 avec Foxconn, baptisée Mobile Drive. "A la création de Stellantis, j’avais indiqué que nous mettrions le logiciel et l’expérience client au cœur du groupe […] C’est exactement ce que nous préparons avec Foxconn", a insisté le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, lors d’une présentation en ligne de la coentreprise créée avec le groupe taïwanais.