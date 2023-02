Stelapack veut vendre les machines d’emballage autrement

L’emballage est un petit monde pour ceux qui le connaissent bien. Et l’univers des machines est encore plus petit. Stephan Lassoudry en fait partie. Les plus anciens se souviennent de son père, Daniel Lassoudry, fondateur de l’entreprise éponyme, également à l’origine de Latinpack, deux entreprises spécialisées dans les équipements pour le process et le conditionnement alimentaire qui évoluent aujourd’hui sous le nom de BFR avec de nouveaux propriétaires et dirigeants. Après avoir commencé dans l’entreprise familiale, Stephan choisissait ensuite un autre chemin, le golf d’abord, puis des postes à responsabilité dans les filiales de constructeurs étrangers en France : Bosch, d’abord, puis Rovema où il a évolué jusqu’à l’an dernier, en tant que responsable de la filiale française. « À un moment donné, je ne me suis plus reconnu dans ce que je faisais, j’ai voulu changer », résume-t-il. C’est ainsi qu’est né Stelapack. Le nom n’est pas nouveau. Il avait été déposé en 2004.

