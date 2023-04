Starship paré au décollage, étoiles filantes artificielles, combinaison en cellulose végétale… Le top 3 des vidéos de la semaine

Le premier vol du gigantesque lanceur spatial Starship de SpaceX approche

Tout est prêt, il n'y a plus qu'à se lancer. L’entreprise spatiale américaine SpaceX s’apprête à lancer pour la première fois son lanceur spatial Starship en orbite basse, après l'avoir assemblé sur sa base de lancement texane de Boca Chica. Elon Musk et ses équipes n'attendent plus que le feu vert des autorités compétentes pour faire décoller ce gigantesque lanceur spatial, haut de 120 mètres.

Des étoiles filantes artificielles pourraient bientôt illuminer le ciel

L’entreprise japonaise Ale compte faire tomber une pluie d’étoiles filantes artificielles du ciel dès 2025. En plus d’en mettre plein la vue aux Terriens, ce projet lumineux permettrait de récolter des données sur la couche supérieure de l’atmosphère pour mieux comprendre le réchauffement climatique.

Pour briller en soirée, des sequins en cellulose végétale



La créatrice de mode britannique Stella McCartney a travaillé avec l’entreprise de biomatériaux Radiant Matter pour mettre au point des sequins biodégradables. Elle les a ensuite intégrés à une combinaison portée par la mannequin et actrice Cara Delevingne lors d'un shooting photo pour Vogue US. De quoi mettre en lumière la problématique de l’impact environnemental des sequins et de l’industrie de la mode plus globalement.